Учёные выяснили, что мужчины переживают расставание острее женщин

Учёные из Ланкастерского университета (Великобритания) выяснили, что мужчины воспринимают разрыв романтических отношений болезненнее, чем женщины. Неожиданные результаты исследования опубликовал научный журнал American Journal of Psychiatry.

Изначально учёные ставили своей целью выявить наиболее распространённые проблемы в отношениях. Авторы эксперимента предоставили анонимную платформу, где участники опроса описывали свои проблемы, а затем учёные проанализировали сообщения более 184 тысяч человек. Больше всего респонденты жаловались на проблемы с доверием и коммуникацией, и оказалось, что мужчины гораздо чаще женщин переживают завершение отношений.

"Большая часть того, что мы знаем о проблемах во взаимоотношениях, получена на основе исследования людей, проходящих психотерапию. Это приводит к систематической ошибке выборки — туда входят люди, у которых есть время, деньги и мотивация для работы над проблемами со специалистом", — объяснила популярный стереотип руководитель исследования Шарлотта Энтвистл.