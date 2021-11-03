НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Очень стыдно": Дина Аверина объяснила эмоциональную реакцию после скандала на чемпионате мира

В упражнении с лентой россиянка стала второй, уступив представительнице Белоруссии Алине Горносько.

3 ноября, 13:09
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Российская гимнастка Дина Аверина заявила, что ей стыдно за своё поведение после объявления оценок в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Японии. Об этом сообщает "Матч ТВ".

В упражнениях с лентой Дина Аверина заняла второе место, уступив Алине Горносько из Белоруссии. Россиянка эмоционально отреагировала на решение судей. В телевизионный эфир попала её ругань.

"В жизни никогда не ругаюсь и так себя не веду. Мне очень стыдно. Это было сказано на эмоциях, я не смогла с собой справиться. Уже сейчас я понимаю, что это были медали в отдельных видах, и я уступила только одну медаль. Понимаю, что нельзя было говорить такое на камеру. Думаю, я ещё не до конца отошла от Игр в Токио и не смогла сдержать эмоции", — заявила Аверина.

"Россия для неё ничто": Как эмигрировавшая в Японию бывший тренер сборной СССР "крадёт" золото у Дины Авериной

"Россия для неё ничто": Как эмигрировавшая в Японию бывший тренер сборной СССР "крадёт" золото у Дины Авериной

В ходе турнира в японском Китакюсю Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Тем самым она побила рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на ЧМ.

В целом сборная России завершила чемпионат мира с семью золотыми, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями, убедительно выиграв общий зачёт. По одной награде высшей пробы — у Италии и Белоруссии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1