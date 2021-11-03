"В жизни никогда не ругаюсь и так себя не веду. Мне очень стыдно. Это было сказано на эмоциях, я не смогла с собой справиться. Уже сейчас я понимаю, что это были медали в отдельных видах, и я уступила только одну медаль. Понимаю, что нельзя было говорить такое на камеру. Думаю, я ещё не до конца отошла от Игр в Токио и не смогла сдержать эмоции", — заявила Аверина.