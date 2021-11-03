"Очень стыдно": Дина Аверина объяснила эмоциональную реакцию после скандала на чемпионате мира
В упражнении с лентой россиянка стала второй, уступив представительнице Белоруссии Алине Горносько.
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Российская гимнастка Дина Аверина заявила, что ей стыдно за своё поведение после объявления оценок в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Японии. Об этом сообщает "Матч ТВ".
В упражнениях с лентой Дина Аверина заняла второе место, уступив Алине Горносько из Белоруссии. Россиянка эмоционально отреагировала на решение судей. В телевизионный эфир попала её ругань.
"В жизни никогда не ругаюсь и так себя не веду. Мне очень стыдно. Это было сказано на эмоциях, я не смогла с собой справиться. Уже сейчас я понимаю, что это были медали в отдельных видах, и я уступила только одну медаль. Понимаю, что нельзя было говорить такое на камеру. Думаю, я ещё не до конца отошла от Игр в Токио и не смогла сдержать эмоции", — заявила Аверина.
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В ходе турнира в японском Китакюсю Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Тем самым она побила рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на ЧМ.
В целом сборная России завершила чемпионат мира с семью золотыми, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями, убедительно выиграв общий зачёт. По одной награде высшей пробы — у Италии и Белоруссии.
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