В Росавиации рассказали о маршруте разбившегося в Иркутской области Ан-12
На борту судна находилось семь человек — пятеро членов экипажа и двое сопровождавших.
Фото © russianplanes.net
Самолёт Ан-12, разбившийся в Иркутской области, доставлял продукты на Чукотку и уже возвращался в аэропорт базирования, когда произошла трагедия. Об этом рассказали в Росавиации.
"При заходе на посадку экипаж самолёта Ан-12БК доложил о необходимости уйти на второй круг. После чего связь с самолётом была потеряна, отметка с радаров пропала... Самолёт осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования", — отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, Ан-12 пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Самолёт принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". По уточнённым данным, на борту находилось семь человек — пятеро членов экипажа и двое сопровождавших.
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