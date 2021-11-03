В Росавиации рассказали о маршруте разбившегося в Иркутской области Ан-12

Самолёт Ан-12, разбившийся в Иркутской области, доставлял продукты на Чукотку и уже возвращался в аэропорт базирования, когда произошла трагедия. Об этом рассказали в Росавиации.

"При заходе на посадку экипаж самолёта Ан-12БК доложил о необходимости уйти на второй круг. После чего связь с самолётом была потеряна, отметка с радаров пропала... Самолёт осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования", — отметили в пресс-службе ведомства.