Режиссёр "Ералаша" Белостоцкий хвастался своими похождениями на форумах для педофилов

Режиссёр детского юмористического киножурнала "Ералаш" Илья Белостоцкий, которого задержали по обвинению в развращении малолетних, был известен в кругу педофилов под именем древнегреческого оратора Демосфена. Он общался с ними в закрытых группах, откровенно рассказывал о своих любовных похождениях и даже публиковал фотографии детей.

После задержания режиссёра в его домашнем компьютере была обнаружена большая коллекция фото и видео с обнажёнными детьми. Более того, выяснилось, что Белостоцкий и раньше попадал в поле зрения правоохранителей по подозрению в педофилии, но каждый раз для его привлечения к уголовной ответственности не хватало доказательств. В закрытом паблике была найдена переписка, в которой Белостоцкий хвастался, что однажды он избежал тюрьмы, отдав за это квартиру.

"Люди, которые совершают такие преступления, неглупые. Они очень хорошо подкованы юридически. Кроме того, общаются в своих пабликах, обсуждают с другими педофилами, как уходить от ответственности. Думаю, и адвокаты хорошие по нему работали. Следователям не удавалось зацепить. Не было, видимо, стопроцентных доказательств. Я очень надеюсь, что на этот раз следствие доведёт дело до конца", — поделилась с kp.ru директор Лиги безопасного Интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.