Режиссёр "Ералаша" Белостоцкий хвастался своими похождениями на форумах для педофилов
Согласно одной из историй постановщика, однажды ему пришлось отдать свою квартиру, чтобы избежать тюрьмы.
Фото © VK / Илья Белостоцкий
Режиссёр детского юмористического киножурнала "Ералаш" Илья Белостоцкий, которого задержали по обвинению в развращении малолетних, был известен в кругу педофилов под именем древнегреческого оратора Демосфена. Он общался с ними в закрытых группах, откровенно рассказывал о своих любовных похождениях и даже публиковал фотографии детей.
После задержания режиссёра в его домашнем компьютере была обнаружена большая коллекция фото и видео с обнажёнными детьми. Более того, выяснилось, что Белостоцкий и раньше попадал в поле зрения правоохранителей по подозрению в педофилии, но каждый раз для его привлечения к уголовной ответственности не хватало доказательств. В закрытом паблике была найдена переписка, в которой Белостоцкий хвастался, что однажды он избежал тюрьмы, отдав за это квартиру.
"Люди, которые совершают такие преступления, неглупые. Они очень хорошо подкованы юридически. Кроме того, общаются в своих пабликах, обсуждают с другими педофилами, как уходить от ответственности. Думаю, и адвокаты хорошие по нему работали. Следователям не удавалось зацепить. Не было, видимо, стопроцентных доказательств. Я очень надеюсь, что на этот раз следствие доведёт дело до конца", — поделилась с kp.ru директор Лиги безопасного Интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.
По словам общественницы, задержанный является педофилом со стажем. Около десяти лет назад активисты сообщали о преступлениях Белостоцкого в "Ералаше", где он работал, но ответа от киножурнала так и не последовало.
Ранее стало известно, что воспитатель из Нижнего Новгорода в тихий час домогался мальчиков и длилось это не один год. Руководство учреждения встало на защиту педагога, проработавшего 11 лет, но слова шестилетних детей вдруг подтвердил 14-летний подросток.
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