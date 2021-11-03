Дым и пламя: Опубликовано видео с места крушения Ан-12 в Иркутской области
Спасатели обнаружили тела пяти человек. Судьба ещё двоих остаётся неизвестной.
Скриншот видео © УМЧС России по Иркутской области
Место крушения Ан-12 в Иркутской области. Видео © УМЧС России по Иркутской области
Появилось первое видео с места крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области. Кадры опубликовала пресс-служба регионального Управления МЧС России.
По последним данным, в результате авиакатастрофы погибло по меньшей мере пять человек. Судьба ещё двоих остаётся неизвестной. Спасатели продолжают их поиски.
Напомним, Ан-12 пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Лайф публиковал фотографии с места крушения.
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