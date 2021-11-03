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Дым и пламя: Опубликовано видео с места крушения Ан-12 в Иркутской области

Спасатели обнаружили тела пяти человек. Судьба ещё двоих остаётся неизвестной.

3 ноября, 13:41

Скриншот видео © УМЧС России по Иркутской области

Место крушения Ан-12 в Иркутской области. Видео © УМЧС России по Иркутской области

Появилось первое видео с места крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области. Кадры опубликовала пресс-служба регионального Управления МЧС России.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибло по меньшей мере пять человек. Судьба ещё двоих остаётся неизвестной. Спасатели продолжают их поиски.

Тела пяти погибших нашли на месте крушения Ан-12 под Иркутском

Тела пяти погибших нашли на месте крушения Ан-12 под Иркутском

Напомним, Ан-12 пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Лайф публиковал фотографии с места крушения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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