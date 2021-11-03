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"Трактор" разгромил "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Для коллектива из Приморья это стало пятым поражением кряду. В последний раз команда выигрывала 21 октября.

3 ноября, 13:38
<p>Фото © ХК "Трактор"</p>

Фото © ХК "Трактор"

Челябинский "Трактор" на своём льду разгромил "Адмирал" из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:1.

По дублю в составе челябинцев оформили Теему Пулкккинен и Никита Тертышный, ещё по разу забили Лукаш Седлак и Кирилл Капустин. У гостей единственную шайбу на свой счёт записал Дмитрий Лугин.

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Добавим, что "Трактор" после этого матча расположился на втором месте Восточной конференции, тогда как "Адмирал" идёт 11-м.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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