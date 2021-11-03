"Трактор" разгромил "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Для коллектива из Приморья это стало пятым поражением кряду. В последний раз команда выигрывала 21 октября.
Фото © ХК "Трактор"
Челябинский "Трактор" на своём льду разгромил "Адмирал" из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:1.
По дублю в составе челябинцев оформили Теему Пулкккинен и Никита Тертышный, ещё по разу забили Лукаш Седлак и Кирилл Капустин. У гостей единственную шайбу на свой счёт записал Дмитрий Лугин.
Добавим, что "Трактор" после этого матча расположился на втором месте Восточной конференции, тогда как "Адмирал" идёт 11-м.
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