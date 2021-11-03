"Трактор" разгромил "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Челябинский "Трактор" на своём льду разгромил "Адмирал" из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:1.

По дублю в составе челябинцев оформили Теему Пулкккинен и Никита Тертышный, ещё по разу забили Лукаш Седлак и Кирилл Капустин. У гостей единственную шайбу на свой счёт записал Дмитрий Лугин.