"Зенит" заинтересовался лучшим бомбардиром "Базеля"
В нынешнем сезоне бразильский нападающий забил 23 гола в 22 матчах.
Фото © Instagram / arthurcabral98
Форвард швейцарского "Базеля" Артур Кабрал попал в сферу интересов петербургского "Зенита". Об этом сообщает Transfers24hr.
Также в услугах 23-летнего бразильца заинтересованы леверкузенский "Байер" и "Милан". Контракт Кабрала с "Базелем" рассчитан до 30 июня 2023 года. Его рыночная стоимость — 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром "Базеля", забив 20 голов в 35 матчах во всех турнирах. В текущем сезоне нападающий демонстрирует ещё более высокую результативность, поразив ворота соперников 23 раза в 22 встречах.
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В октябре Кабрала впервые вызвали в сборную Бразилии перед матчами отборочного турнира ЧМ-2022. На поле в составе национальной команды он пока не выходил.
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