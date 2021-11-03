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"Зенит" заинтересовался лучшим бомбардиром "Базеля"

В нынешнем сезоне бразильский нападающий забил 23 гола в 22 матчах.

3 ноября, 13:41
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVbDqeqoFgm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arthurcabral98</a></p>

Фото © Instagram / arthurcabral98

Форвард швейцарского "Базеля" Артур Кабрал попал в сферу интересов петербургского "Зенита". Об этом сообщает Transfers24hr.

Также в услугах 23-летнего бразильца заинтересованы леверкузенский "Байер" и "Милан". Контракт Кабрала с "Базелем" рассчитан до 30 июня 2023 года. Его рыночная стоимость — 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром "Базеля", забив 20 голов в 35 матчах во всех турнирах. В текущем сезоне нападающий демонстрирует ещё более высокую результативность, поразив ворота соперников 23 раза в 22 встречах.

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В октябре Кабрала впервые вызвали в сборную Бразилии перед матчами отборочного турнира ЧМ-2022. На поле в составе национальной команды он пока не выходил.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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