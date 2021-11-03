"Зенит" заинтересовался лучшим бомбардиром "Базеля"

Форвард швейцарского "Базеля" Артур Кабрал попал в сферу интересов петербургского "Зенита". Об этом сообщает Transfers24hr.

Также в услугах 23-летнего бразильца заинтересованы леверкузенский "Байер" и "Милан". Контракт Кабрала с "Базелем" рассчитан до 30 июня 2023 года. Его рыночная стоимость — 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром "Базеля", забив 20 голов в 35 матчах во всех турнирах. В текущем сезоне нападающий демонстрирует ещё более высокую результативность, поразив ворота соперников 23 раза в 22 встречах.