Захарова назвала фейком публикации американских СМИ о "стягивании войск" РФ к украинской границе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о фейк-кампании американских СМИ, которые "как по команде" разместили публикации о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе.

Она обратила внимание, что подобные материалы появились как минимум в трёх изданиях в США: Politico, The Washington Post и Foreign Policy.

"Это был не один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ", — отметила дипломат на брифинге.