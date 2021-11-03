Захарова назвала фейком публикации американских СМИ о "стягивании войск" РФ к украинской границе
По её словам, материалы с ложной информацией "как по команде" появились минимум в трёх изданиях.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о фейк-кампании американских СМИ, которые "как по команде" разместили публикации о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе.
Она обратила внимание, что подобные материалы появились как минимум в трёх изданиях в США: Politico, The Washington Post и Foreign Policy.
"Это был не один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ", — отметила дипломат на брифинге.
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Напомним, издание Politico выдало спутниковые снимки из Смоленской области за фото у рубежей Незалежной. Кадры должны были свидетельствовать о "размещении российских военных на границе с Украиной, однако журналисты забыли, что Смоленскую область от Незалежной отделяет соседняя Брянская. О "военной активности России" у рубежей также писала газета The Washington Post. Издание заявляло о переброске российских военных к границе с Украиной после учений "Запад-2021". Однако эту информацию опровергло Минобороны Незалежной.
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