Разбившийся под Иркутском Ан-12 был построен в СССР и летал с 1968 года

Разбившийся в Иркутской области самолёт Ан-12 был построен ещё в СССР, он эксплуатировался более 53 лет. Его использовали в качестве грузового воздушного судна с 1968 года.

"Изготовлен на Ташкентском механическом заводе. Самолёт был в составе ВВС СССР, из российских ВВС был передан в Air Armenia, затем в Asia Airways и уже оттуда в "Гродно", — сообщили ТАСС в авиационных службах.