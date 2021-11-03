Разбившийся под Иркутском Ан-12 был построен в СССР и летал с 1968 года
В авиационных службах уточнили, что воздушное судно изготовлено на Ташкентском механическом заводе.
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Разбившийся в Иркутской области самолёт Ан-12 был построен ещё в СССР, он эксплуатировался более 53 лет. Его использовали в качестве грузового воздушного судна с 1968 года.
"Изготовлен на Ташкентском механическом заводе. Самолёт был в составе ВВС СССР, из российских ВВС был передан в Air Armenia, затем в Asia Airways и уже оттуда в "Гродно", — сообщили ТАСС в авиационных службах.
Напомним, Ан-12 пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала.
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