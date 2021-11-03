Белоруссия продлила запрет на ввоз продукции Škoda и Nivea
Импорт товаров ряда компаний приостановлен в ответ на санкции с апреля текущего года.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Власти Белоруссии продлили запрет на ввоз в страну продукции компаний Škoda, Nivea и других. Соответствующее постановление было принято Советом министров республики накануне.
Документ придёт на смену аналогичному постановлению, действие которого началось в апреле этого года и выходит уже завтра, 4 ноября. Под запрет попали компании Škoda Auto, Liqui Moly, а также Nivea, Labello и Hansaplast, которые входят в группу компаний Beiersdorf. Все они ранее ввели санкции против белорусских юридических и физических лиц.
Ранее Лайф писал, что МВД Белоруссии обновило перечень экстремистских формирований, включив в него интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат", который вещает на республику.
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