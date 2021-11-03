Белоруссия продлила запрет на ввоз продукции Škoda и Nivea

Документ придёт на смену аналогичному постановлению, действие которого началось в апреле этого года и выходит уже завтра, 4 ноября. Под запрет попали компании Škoda Auto, Liqui Moly, а также Nivea, Labello и Hansaplast, которые входят в группу компаний Beiersdorf. Все они ранее ввели санкции против белорусских юридических и физических лиц.