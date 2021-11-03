Экономист рассказал россиянам, как не растратить кучу денег в "ковикулы"

Очередная волна пандемии и введённые ограничения накрыли россиян с головой. В этот период довольно трудно сдерживать себя в импульсивных покупках и не промотать весь месячный бюджет, например, на покупки в интернет-магазине. Экономист и предприниматель, основатель общественного движения "Аврора" Пётр Заборцев поделился советами с Лайфом, как не разбазарить уйму денег в "ковидные каникулы".

"Во-первых, сейчас ехать в отпуск, вероятнее всего, не стоит. Поскольку эти нерабочие дни выпали ещё и на праздники, то желающих будет много. Цены будут высокими, а многие развлечения будут недоступны в связи с локдауном", — объясняет Заборцев.

Второй совет, которым поделился эксперт, — съездить один раз за покупками продуктов на весь период нерабочих дней. Тем более что цены обещают расти с ускорением, а новогодние праздники не за горами.

"И, в-третьих, сейчас самое время сделать самые высокодоходные инвестиции. Инвестиции в себя и свою семью. Вынужденный простой на работе стоит потратить на профессиональную книгу, общение по телефону и видеосвязи с коллегами, с которыми давно хотели пообщаться. Сядьте и основательно подумайте о своих профессиональных целях, задачах и перспективах", — порекомендовал экономист, отмечая, что сейчас самое время инвестировать в будущее и провести дни с детьми.

По мнению собеседника Лайфа, локдаун — не время для уныния. Это удобный период, чтобы подумать и подготовиться к будущим свершениям.