Кулеба накинулся на Россию из-за "пропажи" Зеленского на саммите в Глазго
Глава украинской дипломатии заверил, что сбой произошёл не по вине Незалежной.
Фото © Facebook / Dmytro Kuleba
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему президент страны Владимир Зеленский пропустил собственное выступление на климатическом саммите СOP26 в Глазго. При этом глава МИД из-за конфуза лидера Незалежной набросился с упрёками на Россию.
"Давайте не вестись на все эти российские упрёки, на все их провокации и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину", — заявил дипломат.
По словам Кулебы, в "пропаже" Зеленского ничего необычного нет. Он заявил, что такое происходит даже на крупнейших мировых мероприятиях, к тому же этот сбой произошёл не по вине украинской стороны. Глава украинского МИД заверил, что причиной неявки Зеленского на выступление стала его "очень предметная и долгосрочная" встреча с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Ранее Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом на полях саммита в Глазго. Политик подчеркнул, что в Штатах продолжают поддерживать территориальную целостность Незалежной.
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