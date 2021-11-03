Кулеба накинулся на Россию из-за "пропажи" Зеленского на саммите в Глазго

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему президент страны Владимир Зеленский пропустил собственное выступление на климатическом саммите СOP26 в Глазго. При этом глава МИД из-за конфуза лидера Незалежной набросился с упрёками на Россию.

"Давайте не вестись на все эти российские упрёки, на все их провокации и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину", — заявил дипломат.

По словам Кулебы, в "пропаже" Зеленского ничего необычного нет. Он заявил, что такое происходит даже на крупнейших мировых мероприятиях, к тому же этот сбой произошёл не по вине украинской стороны. Глава украинского МИД заверил, что причиной неявки Зеленского на выступление стала его "очень предметная и долгосрочная" встреча с госсекретарём США Энтони Блинкеном.