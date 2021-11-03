Рублёв проиграл американцу Фрицу во втором круге турнира серии "Мастерс" в Париже

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл Тейлору Фрицу из США во втором круге турнира серии "Мастерс" в Париже со счётом 5:7, 6:7 (2:7). Призовой фонд соревнований составляет 2,6 миллиона евро.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. За это время Рублёв исполнил девять эйсов и отдал сопернику одну подачу, не реализовав свой единственный брейк-пойнт.

Fritz is on 🔥 🔥 @Taylor_Fritz97 gets his third straight win over a Top-10 opponent by defeating Rublv 6-4 7-6(2) 👏



🎥: @TennisTV | #RolexParisMasterspic.twitter.com/i5FSYQIcAk — ATP Tour (@atptour) November 3, 2021

Из россиян в турнире продолжают участие его прошлогодний победитель Даниил Медведев и Карен Хачанов. Посев возглавляет первая ракетка мира серб Новак Джокович.