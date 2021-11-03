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Рублёв проиграл американцу Фрицу во втором круге турнира серии "Мастерс" в Париже

Из россиян участие в соревнованиях продолжают Даниил Медведев и Карен Хачанов.

3 ноября, 13:47
<p>Фото © ATP Tour</p>

Фото © ATP Tour

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл Тейлору Фрицу из США во втором круге турнира серии "Мастерс" в Париже со счётом 5:7, 6:7 (2:7). Призовой фонд соревнований составляет 2,6 миллиона евро.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. За это время Рублёв исполнил девять эйсов и отдал сопернику одну подачу, не реализовав свой единственный брейк-пойнт.

Из россиян в турнире продолжают участие его прошлогодний победитель Даниил Медведев и Карен Хачанов. Посев возглавляет первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Рублёв занимает пятое место в рейтинге АТР. В середине ноября он второй раз в карьере сыграет на итоговом турнире года.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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