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В экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 были граждане России, Белоруссии и Украины

В авиакомпании "Гродно" подтвердили, что воздушное судно принадлежит ей.

3 ноября, 13:46
<p>Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области</p>

Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области

В экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 были, предположительно, граждане Белоруссии, России и Украины. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на авиакомпанию "Гродно".

"Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Предположительно, на борту находилось семь человек", — отметили в компании и подтвердили, что разбившийся под Иркутском Ан-12 принадлежал ей.

Появились первые фото с места крушения Ан-12 в Иркутской области

Появились первые фото с места крушения Ан-12 в Иркутской области

Напомним, Ан-12 пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Ранее на месте крушения Ан-12 нашли тела пяти погибших.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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