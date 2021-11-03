В экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 были граждане России, Белоруссии и Украины
В авиакомпании "Гродно" подтвердили, что воздушное судно принадлежит ей.
Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области
В экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 были, предположительно, граждане Белоруссии, России и Украины. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на авиакомпанию "Гродно".
"Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Предположительно, на борту находилось семь человек", — отметили в компании и подтвердили, что разбившийся под Иркутском Ан-12 принадлежал ей.
Напомним, Ан-12 пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Ранее на месте крушения Ан-12 нашли тела пяти погибших.
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