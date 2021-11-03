В экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 были граждане России, Белоруссии и Украины

В экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 были, предположительно, граждане Белоруссии, России и Украины. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на авиакомпанию "Гродно".

"Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Предположительно, на борту находилось семь человек", — отметили в компании и подтвердили, что разбившийся под Иркутском Ан-12 принадлежал ей.