Планы запретить гастроли артистов из РФ сочли попыткой отвлечь украинцев от проблем
В их числе нехватка газа, плохое отопление, маленькие пенсии и рост коммунальных платежей.
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Первый заместитель председателя правления международного общественного фонда "Российский фонд мира" Елена Сутормина считает, что ответ президента Украины Владимира Зеленского на петицию о запрете гастролей российских артистов в стране — лишь отвлечение внимания от настоящих проблем.
"Общественность не только России, но и международная, даже сами украинцы отрицательно к этому относятся. Всё-таки много русскоговорящих. Эти запреты ничего не дадут. Это очередное отвлечение народа от глубочайших проблем на Украине: нехватки газа, плохого отопления, маленьких пенсий, роста коммунальных [платежей]. Нужен какой-то информационный повод для того, чтобы людей направить в другое русло", — сказала она в беседе с RT.
Сутормина напомнила, что многие российские артисты уже давно отказались от гастролей на Украине, поскольку "подвергаются гонениям". Та же участь постигла и украинских деятелей культуры, которым довелось выступить в РФ. Сутормина подытожила, что это не только способствует отдалению стран друг от друга, но и является нарушением различных норм и прав.
Кстати, власти Украины считают, что российские артисты, выступающие в Крыму, представляют угрозу национальной безопасности. Так, например, 22 июня в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности Украины, внесли короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Певец назвал абсурдным своё попадание в чёрный список Украины. На своей странице в "Инстаграме" артист спел на украинском языке. Однако 27 июня стало известно, что украинский Минкульт исключил его из этого списка. А до того украинский Минкульт увидел угрозу нацбезопасности в российских актёрах Марии Мироновой и Игоре Петренко.
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