Планы запретить гастроли артистов из РФ сочли попыткой отвлечь украинцев от проблем

Первый заместитель председателя правления международного общественного фонда "Российский фонд мира" Елена Сутормина считает, что ответ президента Украины Владимира Зеленского на петицию о запрете гастролей российских артистов в стране — лишь отвлечение внимания от настоящих проблем.

"Общественность не только России, но и международная, даже сами украинцы отрицательно к этому относятся. Всё-таки много русскоговорящих. Эти запреты ничего не дадут. Это очередное отвлечение народа от глубочайших проблем на Украине: нехватки газа, плохого отопления, маленьких пенсий, роста коммунальных [платежей]. Нужен какой-то информационный повод для того, чтобы людей направить в другое русло", — сказала она в беседе с RT.