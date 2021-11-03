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В Минэкономики ФРГ не смогли назвать возможные сроки запуска "Северного потока – 2"

Однако там уточнили, что, согласно законодательству страны, на процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца.

3 ноября, 13:54
<p>Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt</p>

Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Минэкономики ФРГ не может назвать возможные сроки ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2", а процесс сертификации трубопровода в Федеральном сетевом агентстве пока продолжается. Об этом на брифинге заявила представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.

"Как известно, продолжается процесс сертификации в Федеральном сетевом агентстве. Я не могу назвать сроков", — сказала она и уточнила, что, согласно законодательству ФРГ, на процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца.

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Ранее Bloomberg сообщил об опасности переноса сроков запуска "Северного потока – 2". Ускориться вся эта бюрократическая волокита в ЕС способна на фоне европейского энергетического кризиса.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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