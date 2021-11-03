В Минэкономики ФРГ не смогли назвать возможные сроки запуска "Северного потока – 2"

Минэкономики ФРГ не может назвать возможные сроки ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2", а процесс сертификации трубопровода в Федеральном сетевом агентстве пока продолжается. Об этом на брифинге заявила представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.

"Как известно, продолжается процесс сертификации в Федеральном сетевом агентстве. Я не могу назвать сроков", — сказала она и уточнила, что, согласно законодательству ФРГ, на процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца.