В Минэкономики ФРГ не смогли назвать возможные сроки запуска "Северного потока – 2"
Однако там уточнили, что, согласно законодательству страны, на процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Минэкономики ФРГ не может назвать возможные сроки ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2", а процесс сертификации трубопровода в Федеральном сетевом агентстве пока продолжается. Об этом на брифинге заявила представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.
"Как известно, продолжается процесс сертификации в Федеральном сетевом агентстве. Я не могу назвать сроков", — сказала она и уточнила, что, согласно законодательству ФРГ, на процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца.
Ранее Bloomberg сообщил об опасности переноса сроков запуска "Северного потока – 2". Ускориться вся эта бюрократическая волокита в ЕС способна на фоне европейского энергетического кризиса.
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