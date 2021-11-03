Пентагон не заметил агрессии со стороны России на границе с Украиной

Пентагон не заметил никакой агрессивной военной деятельности России у границы с Украиной. Об этом в ходе выступления на Аспенском форуме по безопасности заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

"Что мы наблюдаем, так это значительное количество военных перемещений с российской стороны на границе с Украиной. По существу, ничего откровенно агрессивного. Мы наблюдали это раньше. Каждый год они проводят учения, которые называются "Запад", — напомнил американский генерал.