Глава "Круга добра" рассказал о закупке лекарств для детей на десятки миллионов рублей

В фонде "Круг добра" рассказали о 100%-м удовлетворении заявок на помощь детям. Видео © LIFE

Все дети, которым оказывает помощь фонд "Круг добра", обеспечены теми препаратами, в которых они нуждаются. Для маленьких пациентов закуплены лекарства, которые им действительно помогают, на десятки миллионов рублей, рассказал председатель правления фонда, глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам благотворительности и социальной работе Александр Ткаченко.

"Все пациенты обеспечены со стороны фонда. У нас стопроцентное удовлетворение заявок. В наших планах — провести анализ лекарственных препаратов на рефинансирование. У нас будет увеличиваться количество пациентов за счёт выявляемости и скрининга. Самый главный вывод — как изменилась жизнь родителей и детей", — сказал он в ходе круглого стола, посвящённого работе фонда.

Ткаченко уточнил, что неизрасходованные денежные средства, которые были выделены на текущий год, должны быть доведены до фонда. Он рассказал, что эта тема обсуждается в правительстве и Минздраве. По его словам, нужный механизм будет предложен. Но абсолютно точно поручение президента должно быть исполнено, и это волеизъявление народа — средства не должны пропасть, подчеркнул председатель фонда "Круг добра".