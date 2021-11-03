В Пентагоне окрестили США, Россию и Китай "тремя полюсами силы"

Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли сообщил, что международное сообщество вступает в эпоху повышенной стратегической нестабильности. По его словам, в системе международных отношений теперь формируется три центра силы — Россия, Китай и США.

"Мы вступаем в мир с тремя полюсами силы, когда Соединённые Штаты, Россия и Китай — все являются великими державами", — сказал Милли на Аспенском форуме по безопасности.

Военачальник подчеркнул, что в скором времени обстановка перестанет быть стабильной в стратегическом плане по сравнению с тем, что происходило в мире за последние 40, 50, 60 или 70 лет.