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В Пентагоне окрестили США, Россию и Китай "тремя полюсами силы"

Генерал американской армии заявил, что обстановка в мире скоро перестанет быть стабильной в стратегическом плане.

3 ноября, 14:13
<p>Фото © ТАСС / Zuma / Ron Sachs</p>

Фото © ТАСС / Zuma / Ron Sachs

Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли сообщил, что международное сообщество вступает в эпоху повышенной стратегической нестабильности. По его словам, в системе международных отношений теперь формируется три центра силы — Россия, Китай и США.

"Мы вступаем в мир с тремя полюсами силы, когда Соединённые Штаты, Россия и Китай — все являются великими державами", — сказал Милли на Аспенском форуме по безопасности.

Военачальник подчеркнул, что в скором времени обстановка перестанет быть стабильной в стратегическом плане по сравнению с тем, что происходило в мире за последние 40, 50, 60 или 70 лет.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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