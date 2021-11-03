В Пентагоне окрестили США, Россию и Китай "тремя полюсами силы"
Генерал американской армии заявил, что обстановка в мире скоро перестанет быть стабильной в стратегическом плане.
Фото © ТАСС / Zuma / Ron Sachs
Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли сообщил, что международное сообщество вступает в эпоху повышенной стратегической нестабильности. По его словам, в системе международных отношений теперь формируется три центра силы — Россия, Китай и США.
"Мы вступаем в мир с тремя полюсами силы, когда Соединённые Штаты, Россия и Китай — все являются великими державами", — сказал Милли на Аспенском форуме по безопасности.
Военачальник подчеркнул, что в скором времени обстановка перестанет быть стабильной в стратегическом плане по сравнению с тем, что происходило в мире за последние 40, 50, 60 или 70 лет.
Ранее американцы назвали "зверя" среди российских ВКС. Нужно отдать должное отечественным инженерам за попытку интеграции "Охотника" с Су-57, отметил экс-офицер Армии США.
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