"Упал недалеко от жилых домов": Очевидец описал первые минуты после крушения самолёта Ан-12 под Иркутском
По его словам, местные жители мгновенно узнали о трагедии и стали обсуждать обстоятельства в чате посёлка.
Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области
Житель Пивоварихи, который стал очевидцем крушения Ан-12 в Иркутской области, рассказал, что самолёт упал вблизи жилых домов и дороги.
"Мы живём в посёлке Пивовариха. Выехали в магазин, началась метель, и вдоль дороги мы увидели огонь и пожарную машину. Поняли, что что-то произошло. Дальше у нас уже в чате посёлка все начали писать, что упал самолёт Ан-12", — рассказал он в беседе с RT.
Мужчина отметил, что самолёт рухнул недалеко от аэропорта и жилых домов, находящихся у дороги с постоянным потоком автомобилей. По его словам, местные жители уже давно поставили вопрос о перемещении аэропорта, потому что его расположение в городе создаёт ежедневную опасность.
Напомним, Ан-12 пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. На борту воздушного судна находились пятеро членов экипажа и двое сопровождающих. В результате крушения выживших нет, Лайф опубликовал список всех членов экипажа и пассажиров Ан-12.
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