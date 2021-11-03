Житель Пивоварихи, который стал очевидцем крушения Ан-12 в Иркутской области, рассказал, что самолёт упал вблизи жилых домов и дороги.

"Мы живём в посёлке Пивовариха. Выехали в магазин, началась метель, и вдоль дороги мы увидели огонь и пожарную машину. Поняли, что что-то произошло. Дальше у нас уже в чате посёлка все начали писать, что упал самолёт Ан-12", — рассказал он в беседе с RT.