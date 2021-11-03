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"Упал недалеко от жилых домов": Очевидец описал первые минуты после крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

По его словам, местные жители мгновенно узнали о трагедии и стали обсуждать обстоятельства в чате посёлка.

3 ноября, 14:54
<p>Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области</p>

Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области

Житель Пивоварихи, который стал очевидцем крушения Ан-12 в Иркутской области, рассказал, что самолёт упал вблизи жилых домов и дороги.

"Мы живём в посёлке Пивовариха. Выехали в магазин, началась метель, и вдоль дороги мы увидели огонь и пожарную машину. Поняли, что что-то произошло. Дальше у нас уже в чате посёлка все начали писать, что упал самолёт Ан-12", рассказал он в беседе с RT.

Мужчина отметил, что самолёт рухнул недалеко от аэропорта и жилых домов, находящихся у дороги с постоянным потоком автомобилей. По его словам, местные жители уже давно поставили вопрос о перемещении аэропорта, потому что его расположение в городе создаёт ежедневную опасность.

Разбившийся под Иркутском Ан-12 был построен в СССР и летал с 1968 года

Разбившийся под Иркутском Ан-12 был построен в СССР и летал с 1968 года

Напомним, Ан-12 пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. На борту воздушного судна находились пятеро членов экипажа и двое сопровождающих. В результате крушения выживших нет, Лайф опубликовал список всех членов экипажа и пассажиров Ан-12.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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