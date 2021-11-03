В российских школах запретили проводить массовые мероприятия до 2024 года

Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации работы в школах продлены до 1 января 2024 года. Соответствующее постановление было подписано главой Роспотребнадзора Анной Поповой и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СoViD-19) продлить до 1 января 2024 года", — говорится в документе.

Согласно постановлению, до 2024 года в образовательных учреждениях для детей и молодёжи, в специализированных учреждениях и досуговых центрах для несовершеннолетних запрещено проведение массовых мероприятий. В школах за каждым классом должен быть закреплён отдельный кабинет, расписание занятий и перемен необходимо составлять так, чтобы минимизировать контакты между учащимися.