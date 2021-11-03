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В российских школах запретили проводить массовые мероприятия до 2024 года

Также, согласно постановлению, учебные заведения должны составлять расписание занятий так, чтобы минимизировать контакты между учащимися.

3 ноября, 14:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации работы в школах продлены до 1 января 2024 года. Соответствующее постановление было подписано главой Роспотребнадзора Анной Поповой и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СoViD-19) продлить до 1 января 2024 года", говорится в документе.

Согласно постановлению, до 2024 года в образовательных учреждениях для детей и молодёжи, в специализированных учреждениях и досуговых центрах для несовершеннолетних запрещено проведение массовых мероприятий. В школах за каждым классом должен быть закреплён отдельный кабинет, расписание занятий и перемен необходимо составлять так, чтобы минимизировать контакты между учащимися.

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Ранее стало известно, что в России сейчас почти 60 тысяч детей лечится от коронавируса. У половины пациентов из младшей возрастной группы проявляются острые симптомы болезни, предупредили в Минздраве.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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