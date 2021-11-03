Общественная палата РФ запустила горячую линию "Антифейкковид"

Общественная палата РФ запускает в онлайн-формате горячую линию "Антифейкковид" для повышения эффективности борьбы с распространением недостоверной информации о коронавирусе. Об этом заявил руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности Александр Малькевич.

"Фейки негативно отражаются на информационном поле, эмоциональной сфере граждан. Кроме того, фейки являются причиной реальных потерь — здоровья и жизни десятков тысяч людей, которые под их воздействием отказываются от вакцинации или медицинской помощи, необходимых мер профилактики, поддаются панике и иррациональным страхам", — сказал Малькевич в ходе форума "Сообщество".

Теперь же благодаря появлению горячей линии любой желающий сможет сообщить о замеченном фейке в специальной форме на сайте Общественной палаты. Поступившие заявления будут проверяться, а затем специалисты дадут по ним квалифицированные разъяснения.