Общественная палата РФ запустила горячую линию "Антифейкковид"
Теперь любой желающий может сообщить о вбросах о коронавирусе, вакцинации или карантинных мерах.
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Общественная палата РФ запускает в онлайн-формате горячую линию "Антифейкковид" для повышения эффективности борьбы с распространением недостоверной информации о коронавирусе. Об этом заявил руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности Александр Малькевич.
"Фейки негативно отражаются на информационном поле, эмоциональной сфере граждан. Кроме того, фейки являются причиной реальных потерь — здоровья и жизни десятков тысяч людей, которые под их воздействием отказываются от вакцинации или медицинской помощи, необходимых мер профилактики, поддаются панике и иррациональным страхам", — сказал Малькевич в ходе форума "Сообщество".
Теперь же благодаря появлению горячей линии любой желающий сможет сообщить о замеченном фейке в специальной форме на сайте Общественной палаты. Поступившие заявления будут проверяться, а затем специалисты дадут по ним квалифицированные разъяснения.
Ранее член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина призвала наказывать принудительными работами за распространение фейков. По её мнению, для борьбы с недостоверной информацией в Сети нужно заимствовать опыт иностранных коллег.
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