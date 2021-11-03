Мать Децла показала видео похищения стула с могилы рэпера и обратилась с просьбой к вору

"Мне хочется, чтобы этот человек сам вернул [стул], а не чтобы его искали. Посыл — "товарищ, верни, поставь на место то, что взял". Я не для себя это делаю, а для всех. Очень много людей туда приходит, могли присесть, очень мало места там. Невозможно сделать лавочку, место, где посидеть. Тут дело не в стуле, а в отношении. Очень неприятно", — рассказала Ирина.