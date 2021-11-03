Мать Децла показала видео похищения стула с могилы рэпера и обратилась с просьбой к вору
Ирина Толмацкая не исключила, что мужчина специально пришёл на кладбище затемно в поисках "ненужных" вещей.
Скриншот из видео © Instagram
Неизвестный похитил стул с могилы Децла. Видео © Instagram / irinatolmatskaya
Неизвестный похитил стул с могилы рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. Мать музыканта опубликовала видео с камеры, которая запечатлела злоумышленника. В беседе с Лайфом Ирина Толмацкая призвала к совести похитителя.
"Мне хочется, чтобы этот человек сам вернул [стул], а не чтобы его искали. Посыл — "товарищ, верни, поставь на место то, что взял". Я не для себя это делаю, а для всех. Очень много людей туда приходит, могли присесть, очень мало места там. Невозможно сделать лавочку, место, где посидеть. Тут дело не в стуле, а в отношении. Очень неприятно", — рассказала Ирина.
Собеседница Лайфа не исключила, что могила Децла могла быть не единственной, с которой что-то пропало. Ирина считает, что мужчина специально пришёл на Пятницкое кладбище затемно в поисках "ненужных" вещей.
"Так не делают не только по отношению к нам, но и к усопшим. Ты же несёшь туда не хлам, а самое лучшее", — добавила мать музыканта.
Напомним, Кирилл Толмацкий умер 3 февраля после выступления в Ижевске. Ему было 35 лет. По заключению экспертизы, смерть наступила от острой сердечной недостаточности. В день его похорон на "Ютубе" появился последний клип рэпера. Тогда за сутки он собрал более 700 тысяч просмотров.
Комментариев: 0