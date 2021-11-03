Приём заявок на премию Russian Creative Awards продлили до 5 ноября

Дирекция "Российской креативной недели" совместно с АНО "Креативная экономика" и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявили о переносе срока окончания приёма заявок на первую национальную премию в сфере креативной экономики России Russian Creative Awards. Принять участие в конкурсе можно до 5 ноября включительно.

Цель премии — выявить и поддержать проекты с инновационным походом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и массовой аудитории и произвели мощный социокультурный эффект.

"В декабре в России впервые пройдёт вручение национальной премии в сфере креативных индустрий, в которой все номинации кросс-отраслевые, и это крайне важно. Мы получаем много вопросов о том, как лучше представить своего кандидата или проект, а также большое количество просьб об увеличении сроков подачи. Нам важно, чтобы в премии приняли участие как можно больше достойных номинантов и все успели подать проекты", — прокомментировала директор "Российской креативной недели" и ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова.

Приём заявок ведётся на сайте rc-awards.ru. Лауреаты премии будут выбраны в 10 кросс-индустриальных номинациях:

Продюсер года в сфере креативных индустрий;

Менеджер года в сфере креативных индустрий;

Меценат года (вклад в развитие креативных индустрий;

Стартап года / Прорыв года;

Образовательный проект в сфере креативных индустрий;

Креаполис года (креативный кластер/пространство);

Новый культурный код;

Креативный регион года;

Лучший креативный проект из сырьевого бизнеса;

Коллаборация года в сфере креативных индустрий.