Приём заявок на премию Russian Creative Awards продлили до 5 ноября
Цель премии — выявить и поддержать проекты с инновационным походом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России. Лучших наградят 18 декабря в КЗ "Зарядье".
Фото © Facebook.com / RussianCreativeAwards
Дирекция "Российской креативной недели" совместно с АНО "Креативная экономика" и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявили о переносе срока окончания приёма заявок на первую национальную премию в сфере креативной экономики России Russian Creative Awards. Принять участие в конкурсе можно до 5 ноября включительно.
Цель премии — выявить и поддержать проекты с инновационным походом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и массовой аудитории и произвели мощный социокультурный эффект.
"В декабре в России впервые пройдёт вручение национальной премии в сфере креативных индустрий, в которой все номинации кросс-отраслевые, и это крайне важно. Мы получаем много вопросов о том, как лучше представить своего кандидата или проект, а также большое количество просьб об увеличении сроков подачи. Нам важно, чтобы в премии приняли участие как можно больше достойных номинантов и все успели подать проекты", — прокомментировала директор "Российской креативной недели" и ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова.
Приём заявок ведётся на сайте rc-awards.ru. Лауреаты премии будут выбраны в 10 кросс-индустриальных номинациях:
- Продюсер года в сфере креативных индустрий;
- Менеджер года в сфере креативных индустрий;
- Меценат года (вклад в развитие креативных индустрий;
- Стартап года / Прорыв года;
- Образовательный проект в сфере креативных индустрий;
- Креаполис года (креативный кластер/пространство);
- Новый культурный код;
- Креативный регион года;
- Лучший креативный проект из сырьевого бизнеса;
- Коллаборация года в сфере креативных индустрий.
Выдвинуть проект или профессионала на соискание премии имеют право профессиональные гильдии и отраслевые организации. Предложить свою кандидатуру на рассмотрение креативным сообществом может любой желающий, обратившись в гильдию "Российской креативной недели" по адресу: expert@creativityweek.ru. Торжественная церемония вручения премии состоится 18 декабря в КЗ "Зарядье" и завершит Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития, провозглашённый ООН.
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