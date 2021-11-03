Экс-защитник "Спартака" назвал тренера, который может вытащить команду из кризиса
По его мнению, руководству красно-белых стоит задуматься об отставке нынешнего рулевого, так как нет нужного результата.
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Бывший защитник "Спартака" Мартин Йиранек в беседе с "Матч ТВ" выразил мнение, что приход Станислава Черчесова на пост главного тренера может помочь команде выйти из кризиса.
"Если взять иностранного специалиста, то, наверное, ему сложно так сразу будет адаптироваться, понять российский менталитет и всё, что происходит вокруг команды. Поэтому, наверное, я бы остановился на российском тренере. Кто именно? В голову приходит имя Станислава Черчесова. Думаю, что он смог бы сейчас вытащить команду", — подчеркнул Йиранек.
По его мнению, руководству красно-белых стоит задуматься об отставке Руя Витории, так как клуб не даёт нужного результата, который обычно требуют "здесь и сейчас".
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