Экс-защитник "Спартака" назвал тренера, который может вытащить команду из кризиса

"Если взять иностранного специалиста, то, наверное, ему сложно так сразу будет адаптироваться, понять российский менталитет и всё, что происходит вокруг команды. Поэтому, наверное, я бы остановился на российском тренере. Кто именно? В голову приходит имя Станислава Черчесова. Думаю, что он смог бы сейчас вытащить команду", — подчеркнул Йиранек.