Малькевич отметил необходимость создания цифрового суверенитета России
По мнению политика, это нужно для того, чтобы защититься, если вдруг "какой-то дядя решит дёрнуть рубильник".
Фото © ТАСС / Алексей Смышляев
России предстоит большая работа по созданию цифрового суверенитета, заявил на форуме "Сообщество" первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Моя любимая тема про цифровые угрозы, как раз то, что я говорил, — зависимость от иностранных… операционных систем. Мы даже на нашем форуме второй день видим эту зависимость, начиная от того, что первый день зависала техника на 20 минут, и как барахлит у меня сейчас микрофон", — обратил внимание политик.
Александр Малькевич заявил, что если "какой-то дядя решит дёрнуть рубильник", то погаснет и трансляция на форуме "Сообщество", поэтому России "действительно предстоит большая работа по созданию цифрового суверенитета для каждой из наших стран".
Ранее Лайф сообщал, что Мизулина призвала наказывать принудительными работами за распространение фейков.
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