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Малькевич отметил необходимость создания цифрового суверенитета России

По мнению политика, это нужно для того, чтобы защититься, если вдруг "какой-то дядя решит дёрнуть рубильник".

3 ноября, 14:27
<p>Фото © ТАСС / Алексей Смышляев</p>

Фото © ТАСС / Алексей Смышляев

России предстоит большая работа по созданию цифрового суверенитета, заявил на форуме "Сообщество" первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Моя любимая тема про цифровые угрозы, как раз то, что я говорил, — зависимость от иностранных… операционных систем. Мы даже на нашем форуме второй день видим эту зависимость, начиная от того, что первый день зависала техника на 20 минут, и как барахлит у меня сейчас микрофон", — обратил внимание политик.

Александр Малькевич заявил, что если "какой-то дядя решит дёрнуть рубильник", то погаснет и трансляция на форуме "Сообщество", поэтому России "действительно предстоит большая работа по созданию цифрового суверенитета для каждой из наших стран".

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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