Малькевич отметил необходимость создания цифрового суверенитета России

"Моя любимая тема про цифровые угрозы, как раз то, что я говорил, — зависимость от иностранных… операционных систем. Мы даже на нашем форуме второй день видим эту зависимость, начиная от того, что первый день зависала техника на 20 минут, и как барахлит у меня сейчас микрофон", — обратил внимание политик.