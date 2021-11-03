Москва заняла первое место в рейтинге "Регион НКО"

В рамках первого дня итогового форума Общественной палаты "Сообщество" объявили результаты второго регионального рейтинга "Регион НКО". Первое место заняла Москва.

"За ней следуют Вологодская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Челябинская область", — сказали в пресс-службе ОП.

В первую десятку также попали Тюменская, Тульская области, Санкт-Петербург, Самарская область и Красноярский край. Последние пять мест заняли Еврейская автономная область, Тува, Крым, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

Председатель Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова отметила, что на итоговом форуме "Сообщество" в 2020 году был представлен первый, пилотный рейтинг. За прошедшее время была проведена активная работа над совершенствованием этого инструмента.

"Самым главным было создать некий инструмент, который стимулировал бы некоммерческий сектор каждого региона, органы власти, региональные общественные палаты, экспертное сообщество к тому, чтобы развивать некоммерческий сектор в каждом из регионов нашей страны. То есть придумать новые мотиваторы, новые стимулы, дать новые возможности для этого развития. Я с радостью могу сказать, что это сработало", — отметила она.