Президент США Джо Байден, который обвинил Россию и Китай в игнорировании проблем климата, на самом деле был недоволен не столько их отсутствием на саммите в Глазго, сколько пониманием, что такой формат переговоров уже изжил себя, считает политолог Борис Межуев.

"Он (Байден. — Прим. Лайфа) понимает, что саммит провалился и отсутствие двух важных фигур делает этот саммит съездом северо-атлантической цивилизации с её новой идеологией. Подобные многосторонние формы имеют только одну сторону — это организация давления на Китай, Россию или Бразилию и т.д. Но Россия в этом плане наиболее лояльна, выполняет все требования", — сказал Лайфу Межуев.

По его мнению, серьёзные договорённости, в частности по борьбе с последствиями климатических изменений, будут решаться в рамках двусторонних переговоров, а не на подобных саммитах. Собеседник Лайфа полагает, что слова американского лидера в действительности "вызваны этой горечью" из-за провала саммита.