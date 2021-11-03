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Путин спрогнозировал прорыв в вооружениях благодаря искусственному интеллекту

Глава государства также призвал развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем.

3 ноября, 14:36

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин заявил, что в готовящуюся госпрограмму вооружений должна быть включена разработка перспективных образцов оружия, в том числе с использованием робототехники. Он при этом спрогнозировал прорыв в этой отрасли благодаря искусственному интеллекту.

"Все эти приоритеты и задачи должны быть в полной мере отражены в новой государственной программе вооружений до 2033 года. Подчеркну принципиальный момент. Первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружений имеет применение технологий искусственного интеллекта, которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия", — отметил глава государства на совещании по оборонной тематике.

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Напомним, что в ходе совещания глава государства рассказал, что ракеты "Циркон" начнут поступать в ВМФ России с 2022 года. Также он подчеркнул, что сейчас важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, которые будут эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам, а значит, ещё больше укреплять безопасность нашей страны.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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