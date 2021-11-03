Путин спрогнозировал прорыв в вооружениях благодаря искусственному интеллекту

Президент России Владимир Путин заявил, что в готовящуюся госпрограмму вооружений должна быть включена разработка перспективных образцов оружия, в том числе с использованием робототехники. Он при этом спрогнозировал прорыв в этой отрасли благодаря искусственному интеллекту.

"Все эти приоритеты и задачи должны быть в полной мере отражены в новой государственной программе вооружений до 2033 года. Подчеркну принципиальный момент. Первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружений имеет применение технологий искусственного интеллекта, которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия", — отметил глава государства на совещании по оборонной тематике.