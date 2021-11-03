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Вузы Москвы и Подмосковья договорились об эксперименте с QR-кодами

В учебных заведениях появятся "ковид-фри-зоны", а число студентов, прошедших вакцинацию, будет постепенно увеличиваться.

3 ноября, 15:15

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

В ряде вузов Москвы и Подмосковья студентов начнут пускать по QR-кодам на очные лекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента МФТИ Николая Кудрявцева, который возглавляет совет ректоров в этих двух регионах. Он рассказал, что на совете также договорились избегать введения каких-то жёстких мер по коронавирусу, постепенно увеличивая процент привитых студентов.

"Через какое-то время должно произойти так, что у нас есть "ковид-фри-территории", а есть такие, где по каким-то причинам это не получается. Но опять же, если мы разрядим те аудитории, где есть непривитые студенты, мы тем самым уменьшаем вероятность заболеть", подытожил он.

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Ранее сообщалось, что Минобрнауки разрешило вузам проводить сессии дистанционно. Даже во время удалёнки учебные заведения обязаны контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования, отметили в ведомстве.

Напомним, что в российских школах запретили проводить массовые мероприятия до 2024 года. Соответствующее постановление было подписано главой Роспотребнадзора Анной Поповой и опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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