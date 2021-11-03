Координаторы "Бессмертного полка" собрались на форум в Белграде

В Белграде начал работу международный форум "Память победителей" для организаторов шествия "Бессмертный полк" в странах ближнего и дальнего зарубежья. Всего в мероприятии примет участие более ста человек из 40 стран мира.

"Пока есть такие энтузиасты, как вы, попытки переписать историю обречены на провал. Сегодняшний форум наверняка станет отличной площадкой для обмена опытом, который пригодится каждому из вас в деле сохранения исторической правды и популяризации вечных ценностей, не зависящих от времени и страны вашего проживания", — отметил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

В открытии форума также приняли участие глава МВД Сербии Александр Вулин и директор Российского центра науки и культуры в Белграде Евгений Баранов. Они напомнили о единстве судеб советских и сербских солдат в годы Второй мировой войны, а также подчеркнули важность сохранения истории и недопустимости её переписывания.

Форум продлится ближайшие два дня. В рамках мероприятия участников ждут лекции по истории, тематические сессии по работе со СМИ и в социальных сетях, а также площадка по обмену опытом, где о своих проектах смогут рассказать представители разных стран.