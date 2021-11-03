В Крыму опровергли сообщения об отмене QR-кодов при заселении в гостиницы

В СМИ появилась информация о том, что власти Крыма отменили требование о предъявлении QR-кода и свежего ПЦР-теста при заселении в гостиницу и бронировании номеров. Однако в телеграм-канале "Официальный Крым" опубликовали опровержение.

Уточняется, что в новом указе главы республики Сергея Аксёнова говорится об отмене предоставления QR-кода для посещения учреждений, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги. Предъявлять QR-код и свежий ПЦР-тест при заселении в отель туристам по-прежнему необходимо.