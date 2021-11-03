В Крыму опровергли сообщения об отмене QR-кодов при заселении в гостиницы
Уточняется, что изменения коснутся только правил посещения учреждений, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги.
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В СМИ появилась информация о том, что власти Крыма отменили требование о предъявлении QR-кода и свежего ПЦР-теста при заселении в гостиницу и бронировании номеров. Однако в телеграм-канале "Официальный Крым" опубликовали опровержение.
Уточняется, что в новом указе главы республики Сергея Аксёнова говорится об отмене предоставления QR-кода для посещения учреждений, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги. Предъявлять QR-код и свежий ПЦР-тест при заселении в отель туристам по-прежнему необходимо.
Ранее Лайф сообщал, что в России выявили 40 443 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Москве (+6827 человек), Петербурге (+3269), Московской (+2744) и Самарской (+1569) областях. Много новых заболевших и в Крыму. За прошедшие 24 часа в республике выявили 741 новый случай заражения ковидом.
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