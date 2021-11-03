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"Минимум побочных эффектов": Учёный рассказал о новой вакцине от коронавируса

По словам главы компании-разработчика, у препарата есть весомые преимущества перед другими вакцинами.

3 ноября, 15:01
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Новую вакцину от коронавируса "Бетувакс-ков-2" планируют ввести в оборот в 2022 году, рассказал Лайфу директор по инновациям биотехнологического холдинга "Институт стволовых клеток человека" Игорь Красильников. По его словам, сейчас идёт первая фаза клинических испытаний препарата, в которой участвует около 20 добровольцев.

Мы уже ввели препарат людям и теперь будем наблюдать, как они будут себя чувствовать и какие титры у них будут именно нейтрализующих антител. До этого мы проверили этот препарат на различных видах животных, проверили на приматах, тоже получили хорошие результаты, он показал абсолютную безвредность и эффективность, то есть мы не наблюдали развития инфекции. Было показано, что они не заболели, все живые и с высоким титром антител именно к коронавирусу, — сообщил профессор.

Биотехнолог назвал препарат "вакциной следующего поколения". Он подчеркнул, что "Бетувакс" не содержит в себе генетического материала коронавируса, а создан на основе лишь небольшого фрагмента знаменитого коронавирусного шипа. Благодаря этому вероятность побочных эффектов сводится к минимуму, заверил Игорь Красильников.

Мы использовали не весь этот шип, а только его часть — ту, которая связывается с клеткой. Поэтому антитела будут блокировать связь с клеткой, и вирус не сможет в неё проникать. А так как мы использовали лишь часть шипа — так называемый RBD-домен, то и реакция будет меньше, чем если бы мы использовали весь полный шип, — объяснил глава компании – разработчика вакцины.

Он добавил, что антитела вырабатываются примерно через две недели после вакцинации этим препаратом. По мнению Игоря Красильникова, он подходит и для первой прививки от ковида, и для поддержания иммунитета уже вакцинированных.

Те, кто вакцинировался, через шесть – девять месяцев должны ревакцинироваться, и этот препарат как раз очень хорош для ревакцинации, потому что он может использоваться после любых других вакцин, — отметил профессор.

Универсальная вакцина: Учёный рассказал о созданной в России прививке от всех инфекций сразу

Универсальная вакцина: Учёный рассказал о созданной в России прививке от всех инфекций сразу

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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