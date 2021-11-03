Лётчики рассказали, почему самолёты Ан-12 терпят крушение

Самолёты Ан-12, один из которых рухнул в Иркутской области, слишком старые. На них уже нет запчастей, как и заводов, где могли бы их отремонтировать. Об этом в беседе с Ura.ru заявил заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев.

"Ан-12 создан для перевоза тяжёлой техники. Ему уже 60 лет. Эти самолёты в Судане, Йемене падают. Их эксплуатируют беспощадно. Не щадя лётного экипажа. А они соглашаются, потому что платят хорошо. Самолёт очень старый, запчастей нет, заводов для ремонта нет. Под тяжёлые погодные условия эти борта не оборудованы. Почему они всё ещё летают, я не знаю", — считает лётчик.

В свою очередь заслуженный пилот России Юрий Сытник пояснил, что крушения самолётов чаще всего происходят по ошибке экипажа и при нарушении правил выполнения полётов. По его мнению, только потом в списке причин идёт отказ электронной техники и двигателя. При этом пилот также указал на сложность управления Ан-12.

"Экипаж самолёта состоит из пяти человек. Там нужно не только пилотировать самолёт, но и управлять экипажем. Если кто-то допускает ошибку, происходит неточность в управлении, которое перерастает в аварию, а авария — в катастрофу", — рассказал Сытник.