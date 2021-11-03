Лётчики рассказали, почему самолёты Ан-12 терпят крушение
Эксперты среди причин частых катастроф отметили трудоёмкость управления этим воздушным судном.
Фото © Russianplanes.net
Самолёты Ан-12, один из которых рухнул в Иркутской области, слишком старые. На них уже нет запчастей, как и заводов, где могли бы их отремонтировать. Об этом в беседе с Ura.ru заявил заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев.
"Ан-12 создан для перевоза тяжёлой техники. Ему уже 60 лет. Эти самолёты в Судане, Йемене падают. Их эксплуатируют беспощадно. Не щадя лётного экипажа. А они соглашаются, потому что платят хорошо. Самолёт очень старый, запчастей нет, заводов для ремонта нет. Под тяжёлые погодные условия эти борта не оборудованы. Почему они всё ещё летают, я не знаю", — считает лётчик.
В свою очередь заслуженный пилот России Юрий Сытник пояснил, что крушения самолётов чаще всего происходят по ошибке экипажа и при нарушении правил выполнения полётов. По его мнению, только потом в списке причин идёт отказ электронной техники и двигателя. При этом пилот также указал на сложность управления Ан-12.
"Экипаж самолёта состоит из пяти человек. Там нужно не только пилотировать самолёт, но и управлять экипажем. Если кто-то допускает ошибку, происходит неточность в управлении, которое перерастает в аварию, а авария — в катастрофу", — рассказал Сытник.
Напомним, Ан-12, летевший с Чукотки и садившийся в Якутске на дозаправку, пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха Иркутской области. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Самолёт принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". По уточнённым данным, на борту находилось семь человек — пятеро членов экипажа и двое сопровождающих.
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