Новорождённую девочку бросили у дверей ковидного госпиталя в Омской области
Оказалось, что малышка появилась на свет накануне ночью. Личность её матери уже установлена.
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Прокуратура Омской области начала проверку после того, как возле дверей ковидного стационара в рабочем посёлке Саргатское нашли новорождённую девочку.
"Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства о несовершеннолетних со стороны субъектов профилактики, достаточности принимаемых мер по выявлению и оказанию помощи семьям, находящимся в трудном положении", — говорится в сообщении ведомства.
По данным ИА "Город55", девочка родилась накануне ночью. Она здоровая, врачи её осмотрели, помыли и провели все необходимые процедуры. Полиции уже известно, что мать девочки — 32-летняя местная жительница. По какой причине она решила таким способом отказаться от ребёнка, выяснится во время прокурорской проверки.
Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутской области многодетная мать бросила четверых детей в запертой квартире. Полицию на место происшествия вызвала одна из соседок, когда увидела, как брошенным на несколько дней мальчикам передают через окно с помощью верёвки пакет с продуктами. При этом прибывшие стражи порядка не стали вскрывать замки, а позвонили спасателям, чтобы те вызволили ребят.
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