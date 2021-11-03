Новорождённую девочку бросили у дверей ковидного госпиталя в Омской области

Прокуратура Омской области начала проверку после того, как возле дверей ковидного стационара в рабочем посёлке Саргатское нашли новорождённую девочку.

"Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства о несовершеннолетних со стороны субъектов профилактики, достаточности принимаемых мер по выявлению и оказанию помощи семьям, находящимся в трудном положении", — говорится в сообщении ведомства.

По данным ИА "Город55", девочка родилась накануне ночью. Она здоровая, врачи её осмотрели, помыли и провели все необходимые процедуры. Полиции уже известно, что мать девочки — 32-летняя местная жительница. По какой причине она решила таким способом отказаться от ребёнка, выяснится во время прокурорской проверки.