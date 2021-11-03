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Россиянам начнут выдавать ИНН в электронном виде

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс кабмин намерен принять уже сегодня.

3 ноября, 15:15
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Граждане России смогут оформить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в электронном виде на портале госуслуг. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в ходе заседания кабмина.

"Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учёт в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Сегодня примем соответствующие поправки в Налоговый кодекс", — уточнил он.

Мишустин добавил, что такую функцию оценят иностранные граждане, желающие работать в России. Они тоже смогут договориться с работодателями и оформить необходимые документы — в том числе ИНН — заранее, уточнил премьер.

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Ранее Лайф писал, что россияне смогут оформить прописку через "Госуслуги" с 2023 года. До этого лицам старше 14 лет придётся единожды посетить орган регистрационного учёта.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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