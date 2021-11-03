Россиянам начнут выдавать ИНН в электронном виде

Граждане России смогут оформить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в электронном виде на портале госуслуг. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в ходе заседания кабмина.

"Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учёт в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Сегодня примем соответствующие поправки в Налоговый кодекс", — уточнил он.

Мишустин добавил, что такую функцию оценят иностранные граждане, желающие работать в России. Они тоже смогут договориться с работодателями и оформить необходимые документы — в том числе ИНН — заранее, уточнил премьер.