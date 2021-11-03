Россиянам начнут выдавать ИНН в электронном виде
Соответствующие поправки в Налоговый кодекс кабмин намерен принять уже сегодня.
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Граждане России смогут оформить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в электронном виде на портале госуслуг. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в ходе заседания кабмина.
"Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учёт в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Сегодня примем соответствующие поправки в Налоговый кодекс", — уточнил он.
Мишустин добавил, что такую функцию оценят иностранные граждане, желающие работать в России. Они тоже смогут договориться с работодателями и оформить необходимые документы — в том числе ИНН — заранее, уточнил премьер.
Ранее Лайф писал, что россияне смогут оформить прописку через "Госуслуги" с 2023 года. До этого лицам старше 14 лет придётся единожды посетить орган регистрационного учёта.
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