Хачанов уступил Димитрову и вылетел с турнира серии "Мастерс" в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл Григору Димитрову из Болгарии во втором круге турнира серии "Мастерс" в Париже со счётом 6:4, 2:6, 0:6. Призовой фонд соревнований в столице Франции составляет 2,6 миллиона евро.

Встреча продолжалась почти два часа. За это время Хачанов исполнил десять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх, отдав сопернику пять своих подач.

Impressive performance by Dimitrov 🙌



He defeats the 2018 champion Khachanov 4-6 6-2 6-0 to secure his spot in the last 16 at the @RolexPMasters.



🎥: @TennisTV | #RolexParisMasters pic.twitter.com/gap3DFRa8l — ATP Tour (@atptour) November 3, 2021

Ранее из соревнований вылетели россияне Аслан Карацев и Андрей Рублёв. Карацев в первом раунде уступил Себастьяну Корде из США, Рублёв во втором круге проиграл другому американцу — Тейлору Фрицу.