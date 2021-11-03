Хачанов уступил Димитрову и вылетел с турнира серии "Мастерс" в Париже
Из россиян в соревнованиях продолжает участие только Даниил Медведев, выигравший главный приз в прошлом году.
Фото © ATP Tour
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл Григору Димитрову из Болгарии во втором круге турнира серии "Мастерс" в Париже со счётом 6:4, 2:6, 0:6. Призовой фонд соревнований в столице Франции составляет 2,6 миллиона евро.
Встреча продолжалась почти два часа. За это время Хачанов исполнил десять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх, отдав сопернику пять своих подач.
Impressive performance by Dimitrov 🙌— ATP Tour (@atptour) November 3, 2021
He defeats the 2018 champion Khachanov 4-6 6-2 6-0 to secure his spot in the last 16 at the @RolexPMasters.
🎥: @TennisTV | #RolexParisMasters pic.twitter.com/gap3DFRa8l
Ранее из соревнований вылетели россияне Аслан Карацев и Андрей Рублёв. Карацев в первом раунде уступил Себастьяну Корде из США, Рублёв во втором круге проиграл другому американцу — Тейлору Фрицу.
Из наших спортсменов в турнире продолжает участие только его прошлогодний победитель Даниил Медведев. В среду он начнёт защиту титула матчем против Ильи Ивашко из Белоруссии.
Комментариев: 0