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Хачанов уступил Димитрову и вылетел с турнира серии "Мастерс" в Париже

Из россиян в соревнованиях продолжает участие только Даниил Медведев, выигравший главный приз в прошлом году.

3 ноября, 15:22

Фото © ATP Tour

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл Григору Димитрову из Болгарии во втором круге турнира серии "Мастерс" в Париже со счётом 6:4, 2:6, 0:6. Призовой фонд соревнований в столице Франции составляет 2,6 миллиона евро.

Встреча продолжалась почти два часа. За это время Хачанов исполнил десять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх, отдав сопернику пять своих подач.

Ранее из соревнований вылетели россияне Аслан Карацев и Андрей Рублёв. Карацев в первом раунде уступил Себастьяну Корде из США, Рублёв во втором круге проиграл другому американцу — Тейлору Фрицу.

Из наших спортсменов в турнире продолжает участие только его прошлогодний победитель Даниил Медведев. В среду он начнёт защиту титула матчем против Ильи Ивашко из Белоруссии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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