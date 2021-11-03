В школах Петербурга планируют возобновить традиционное обучение с 8 ноября
Уроки возобновятся в очном режиме, но все необходимые санитарно-эпидемиологические правила останутся в силе.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
В Санкт-Петербурге вопрос о продлении осенних каникул или переводе школьников на дистанционное обучение после 8 ноября не обсуждается. Об этом городской Комитет по образованию рассказал газете "Петербургский дневник". Дети должны вернуться к традиционной форме обучения сразу после праздников.
"Планируется, что 8 ноября уроки возобновятся в очном режиме при соблюдении действующих санитарно-эпидемиологических правил", — отметили в комитете.
Напомним, что в российских школах запретили проводить массовые мероприятия до 2024 года. Соответствующее постановление было подписано главой Роспотребнадзора Анной Поповой и опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Лайф сообщал, что в России выявили 40 443 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Москве (+6827 человек), Петербурге (+3269), Московской (+2744) и Самарской (+1569) областях. Много новых заболевших в Нижегородской области (+807), Воронежской (+800) и в Крыму (+741).
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