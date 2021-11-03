В школах Петербурга планируют возобновить традиционное обучение с 8 ноября

В Санкт-Петербурге вопрос о продлении осенних каникул или переводе школьников на дистанционное обучение после 8 ноября не обсуждается. Об этом городской Комитет по образованию рассказал газете "Петербургский дневник". Дети должны вернуться к традиционной форме обучения сразу после праздников.

"Планируется, что 8 ноября уроки возобновятся в очном режиме при соблюдении действующих санитарно-эпидемиологических правил", — отметили в комитете.

Напомним, что в российских школах запретили проводить массовые мероприятия до 2024 года. Соответствующее постановление было подписано главой Роспотребнадзора Анной Поповой и опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.