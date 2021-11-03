Хованский пожаловался на проблемы со здоровьем и заявил, что не выживет в СИЗО

Хованский заявил, что не выживет в СИЗО. Видео © Telegram / SHOT

Блогер Юрий Хованский, который на протяжении пяти месяцев находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, во время очередного заседания заявил, что больше не может находиться под стражей. Он пожаловался на проблемы с внутренними органами и кровообращением и попросил перевести его под домашний арест. Хованский считает, что просто не выживет в СИЗО.

"Меня просто пытают за то, что моя песня разозлила общественность. Да, у меня дурацкое чувство юмора. Неужели это причина ломать мою жизнь? Меня просто держат в СИЗО, подрывая моё здоровье, мою веру в человечество", — сказал он.

Однако судью речь Хованского не тронула. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока заключения под стражей блогера Юрия Хованского, который на протяжении четырёх месяцев находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма. Согласно решению инстанции, подсудимый останется под стражей до 08.01.2022.

"Срок содержания под стражей Хованского истекает 08.11.2021, однако закончить расследование не представляется возможным, так как необходимо получить заключения экспертов по ряду ранее назначенных экспертиз, получить ответы на ранее направленные запросы в службы безопасности Google LLC и Microsoft, получить ответы на поручения, выполнить иные следственные действия", — сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.