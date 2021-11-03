Мать обвинённого в изнасиловании рэпера Yung Trappa озвучила свои претензии в адрес "жертв"
Женщина напомнила, что сын сидел в тюрьме за наркотики и вышел совсем недавно, а эти юные тусовщицы безо всяких опасений поехали с ним за город, закрыв глаза на его репутацию.
Фото © Instagram.com / official_yung_trappa
Мать рэпера Владислава Ширяева, выступающего под псевдонимом Yung Trappa, не верит, что её сын мог изнасиловать свою девушку и домогаться её подруги. Об этом Ольга Ширяева рассказала в беседе с телеканалом "360". По словам женщины, она бы вообще не доверяла показаниям этих двух особ, которые решились уехать за город вместе с молодым человеком, недавно вышедшим из тюрьмы. И речь здесь идёт о её собственном сыне.
"Почему они поехали с сидевшим рэпером, непонятно. Который позиционирует себя в Сети, по-моему, тоже не очень", — отметила мать исполнителя.
Женщина призналась, что ей сложно говорить, потому что она сильно переживает за сына. Ещё когда его судили в первый раз, за наркотики, она тяжело болела. Но теперь, с её слов, речь идёт о ложном обвинении, и от этого ещё обиднее.
Как ранее сообщал Лайф, вечеринка, на которой рэпер Yung Trappa якобы изнасиловал 18-летнюю студентку из Санкт-Петербурга, проходила в посёлке Подборовье в ночь на 2 ноября. В полиции девушка рассказала, что музыкант ворвался к ней посреди ночи, избил и дважды принудил к сексу. Сам же он заявил, что всё произошло по обоюдному согласию, а наутро девушка якобы спокойно уехала по своим делам. На рэпера завели уголовные дела по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".
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