Мать обвинённого в изнасиловании рэпера Yung Trappa озвучила свои претензии в адрес "жертв"

Мать рэпера Владислава Ширяева, выступающего под псевдонимом Yung Trappa, не верит, что её сын мог изнасиловать свою девушку и домогаться её подруги. Об этом Ольга Ширяева рассказала в беседе с телеканалом "360". По словам женщины, она бы вообще не доверяла показаниям этих двух особ, которые решились уехать за город вместе с молодым человеком, недавно вышедшим из тюрьмы. И речь здесь идёт о её собственном сыне.

"Почему они поехали с сидевшим рэпером, непонятно. Который позиционирует себя в Сети, по-моему, тоже не очень", — отметила мать исполнителя.