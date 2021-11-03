На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 могли находиться два пассажира
Местный житель рассказал, что грузовой самолёт упал вблизи жилых домов и дороги.
Место крушения Ан-12 под Иркутском. Видео © LIFE
На борту самолёта Ан-12, разбившегося в Иркутской области, могли находиться два пассажира. Эту информацию сейчас проверяет прокуратура.
"Сейчас мы проверяем данные о лицах, которые были заявлены в полёте, и по двум гражданским. "Гродно" даёт [информацию], что совершенно точно [на борту было] семь членов экипажа", — заявил байкало-ангарский транспортный прокурор Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Сергей Цедрик.
Напомним, Ан-12, летевший с Чукотки и садившийся в Якутске на дозаправку, пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха Иркутской области. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Очевидец рассказал, что самолёт упал вблизи жилых домов и дороги. Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". По уточнённым данным, на борту находилось семь человек — пятеро членов экипажа и двое сопровождавших — Лайф публиковал их имена. Все они погибли.
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