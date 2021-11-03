На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 могли находиться два пассажира

На борту самолёта Ан-12, разбившегося в Иркутской области, могли находиться два пассажира. Эту информацию сейчас проверяет прокуратура.

"Сейчас мы проверяем данные о лицах, которые были заявлены в полёте, и по двум гражданским. "Гродно" даёт [информацию], что совершенно точно [на борту было] семь членов экипажа", — заявил байкало-ангарский транспортный прокурор Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Сергей Цедрик.