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"Реал" забил 1000-й гол в Лиге чемпионов и обыграл "Шахтёр"

Благодаря этой победе "королевский" клуб на некоторое время вышел на первое место в своей группе.

3 ноября, 19:39

Фото © Real Madrid C.F. / Pedro Castillo

Мадридский "Реал" на своём поле обыграл донецкий "Шахтёр" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл Карим Бензема. Что примечательно, для "Реала" это стал тысячный гол в Лиге чемпионов в истории. Однако немногим позже Фернандо счёт сравнял. Победу "сливочным" принёс забитый мяч в исполнении всё того же Бензема. Благодаря этому результату "Реал" вышел на первое место в группе. Сместить его оттуда может тираспольский "Шериф" в случае победы в игре с "Интером".

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В ещё одном матче дня "Милан" сыграл вничью с "Порту" на стадионе "Сан-Сиро" — 1:1. Любопытно, что оба гола в этой игре забили именно "драконы". Сначала Диас открыл счёт и вывел "Порту" вперёд, однако во втором тайме Мбемба срезал мяч в свои.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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