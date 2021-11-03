"Реал" забил 1000-й гол в Лиге чемпионов и обыграл "Шахтёр"

Счёт в матче открыл Карим Бензема. Что примечательно, для "Реала" это стал тысячный гол в Лиге чемпионов в истории. Однако немногим позже Фернандо счёт сравнял. Победу "сливочным" принёс забитый мяч в исполнении всё того же Бензема. Благодаря этому результату "Реал" вышел на первое место в группе. Сместить его оттуда может тираспольский "Шериф" в случае победы в игре с "Интером".