"Ливерпуль" в большинстве обыграл "Атлетико" в матче Лиги Чемпионов

Команда Юргена Клоппа сумела гарантировать себе выход из группы с первого места.

Английский "Ливерпуль" одолел мадридский "Атлетико" в матче четвёртого тура Лиги чемпионов и гарантировал себе проход в плей-офф.

Основные события матча развернулись в его первой половине. В дебюте встречи счёт открыл Диогу Жота. Через восемь минут Садио Мане удвоил преимущество, а ещё немногим позже мадридцы и вовсе остались в меньшинстве после удаления Фелипе. В итоге 2:0 — "Ливерпуль" гарантировал себе первое место в группе.