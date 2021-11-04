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"Ливерпуль" в большинстве обыграл "Атлетико" в матче Лиги Чемпионов

Команда Юргена Клоппа сумела гарантировать себе выход из группы с первого места.

3 ноября, 21:56

Фото © Twitter / Liverpool FC

Английский "Ливерпуль" одолел мадридский "Атлетико" в матче четвёртого тура Лиги Чемпионов и гарантировал себе проход в плей-офф.

Основные события матча развернулись в его первой половине. В дебюте встречи счёт открыл Диогу Жота. Через восемь минут Садио Мане удвоил преимущество, а ещё немногим позже мадридцы и вовсе остались в меньшинстве после удаления Фелипе. В итоге, 2:0 — "Ливерпуль" гарантировал себе первое место в группе.

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В параллельном матче ПСЖ на выезде упустил победу над "Лейпцигом" — 2:2. Счёт на 8 минуте открыл Нкунку. Через четыре минуты "быки" не сумели забить пенальти, за что вскоре поплатились. Дубль ещё до перерыва оформил Вейналдум, однако уже в добавленное ко второму тайму время Собослаи сравнял счёт с пенальти.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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