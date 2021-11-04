"Ливерпуль" в большинстве обыграл "Атлетико" в матче Лиги чемпионов
Команда Юргена Клоппа сумела гарантировать себе выход из группы с первого места.
Английский "Ливерпуль" одолел мадридский "Атлетико" в матче четвёртого тура Лиги чемпионов и гарантировал себе проход в плей-офф.
Основные события матча развернулись в его первой половине. В дебюте встречи счёт открыл Диогу Жота. Через восемь минут Садио Мане удвоил преимущество, а ещё немногим позже мадридцы и вовсе остались в меньшинстве после удаления Фелипе. В итоге 2:0 — "Ливерпуль" гарантировал себе первое место в группе.
В параллельном матче ПСЖ на выезде упустил победу над "Лейпцигом" — 2:2. Счёт на восьмой минуте открыл Нкунку. Через четыре минуты "быки" не сумели забить пенальти, за что вскоре поплатились. Дубль ещё до перерыва оформил Вейналдум, однако уже в добавленное ко второму тайму время Собослаи сравнял счёт с пенальти.
Фото © Twitter / Liverpool FC