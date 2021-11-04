СМИ: Легендарный футболист Хави станет главным тренером "Барселоны" в ближайшие часы
Предыдущий наставник команды — нидерландский специалист Рональд Куман — покинул сине-гранатовых в конце октября после серии поражений.
Фото © Getty Images / Miquel Benitez
Легендарный в прошлом футболист Хави станет главным тренером "Барселоны", а объявлено об этом будет в ближайшие часы, как передаёт Radio Marca Barcelona.
По информации радиостанции, представители "Аль-Садда" — нынешней команды Хави — и "Барселоны" встретились и провели неформальный ужин. На нём испанский специалист пообщался с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой и сказал, что хочет возглавить команду. Добавим, если переговоры между сторонами пройдут успешно, то Хави подпишет контракт с "Барсой" до 2024 года.
Напомним, предыдущий наставник сине-гранатовых Рональд Куман покинул свой пост 28 октября. Причиной тому стали неудовлетворительные результаты "Барселоны" и серия поражений в начале сезона.
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