"Дружеский и отцовский совет самому Александру — забыть, перейти к работе и прогрессировать дальше. Он по-настоящему талантливый парень, имеющий прекрасные данные. А такое, как в последних матчах, может случиться с каждым. Сейчас я полностью на стороне Максименко. Хочется пожелать ему удачи, терпения, чтобы он не обращал внимания на все эти разговоры и перепалки. У него всё получится", — заявил Крамаренко.