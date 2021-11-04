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"Талантливый парень": Тренер ЦСКА поддержал вратаря "Спартака" Максименко

Действия голкипера стали активно критиковать после разгромного поражения красно-белых в матче с "Зенитом".

4 ноября, 08:11

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко поддержал голкипера московского "Спартака" Александра Максименко, назвав его перспективным голкипером. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Дружеский и отцовский совет самому Александру — забыть, перейти к работе и прогрессировать дальше. Он по-настоящему талантливый парень, имеющий прекрасные данные. А такое, как в последних матчах, может случиться с каждым. Сейчас я полностью на стороне Максименко. Хочется пожелать ему удачи, терпения, чтобы он не обращал внимания на все эти разговоры и перепалки. У него всё получится", — заявил Крамаренко.

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Напомним, после матча "Зенит" — "Спартак", который закончился разгромным поражением красно-белых со счётом 1:7, болельщики и журналисты начали активно критиковать Максименко за его действия. Как итог — в последнем матче РПЛ против "Ростова" в воротах "Спартака" играл Александр Селихов. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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