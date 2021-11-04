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ФСБ обнародовала архивы о зверствах нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной

Для Музея обороны Севастополя подготовлены свидетельства жестоких преступлений солдат 17-й армии вермахта в период с 1943 по 1944 год.

4 ноября, 08:19
<p>Фото © Berliner Verlag / Archiv / Picture Alliance via Getty Images</p>

Фото © Berliner Verlag / Archiv / Picture Alliance via Getty Images

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило документы о преступлениях, совершённых нацистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как указано в релизе, в преддверии трагической в истории полуострова даты — Дня оккупации Алушты — управление передало в госархив республики и в Госсовет Крыма "копии архивных документов по расследованию крымскими органами госбезопасности немецко-фашистских злодеяний, ранее не известных историкам и общественности".

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Уточняется, что для Музея обороны Севастополя подготовлены документы о зверствах солдат 17-й армии вермахта в период с 1943 по 1944 год. Преступления были совершены под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке. Среди документов — копия постановления о предъявлении обвинения, протоколы допросов, которые открывают новые подробности злодеяний нацистов, совершённых на территории полуострова.

Ранее были рассекречены документы об убийстве нацистами больных детей в санатории на Кавказе. Большинство ребят страдали костным туберкулёзом и не могли самостоятельно передвигаться.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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