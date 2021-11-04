ФСБ обнародовала архивы о зверствах нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной
Для Музея обороны Севастополя подготовлены свидетельства жестоких преступлений солдат 17-й армии вермахта в период с 1943 по 1944 год.
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УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило документы о преступлениях, совершённых нацистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как указано в релизе, в преддверии трагической в истории полуострова даты — Дня оккупации Алушты — управление передало в госархив республики и в Госсовет Крыма "копии архивных документов по расследованию крымскими органами госбезопасности немецко-фашистских злодеяний, ранее не известных историкам и общественности".
Уточняется, что для Музея обороны Севастополя подготовлены документы о зверствах солдат 17-й армии вермахта в период с 1943 по 1944 год. Преступления были совершены под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке. Среди документов — копия постановления о предъявлении обвинения, протоколы допросов, которые открывают новые подробности злодеяний нацистов, совершённых на территории полуострова.
Ранее были рассекречены документы об убийстве нацистами больных детей в санатории на Кавказе. Большинство ребят страдали костным туберкулёзом и не могли самостоятельно передвигаться.
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