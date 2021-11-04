Японский фигурист Ханю пропустит домашний этап Гран-при из-за травмы

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю пропустит домашний этап Гран-при в Токио из-за травмы. Об этом в " Твиттере " пишет аккаунт Sponichi on Ice.

Согласно опубликованным данным, у спортсмена повреждение связок правой лодыжки. При этом на домашнем для себя этапе он планировал первым в истории приземлиться после исполнения четверного акселя.