Японский фигурист Ханю пропустит домашний этап Гран-при из-за травмы
На нём спортсмен планировал первым в истории приземлиться после исполнения четверного акселя.
Фото © Koki Nagahama - International Skating Union / International Skating Union via Getty Images
Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю пропустит домашний этап Гран-при в Токио из-за травмы. Об этом в "Твиттере" пишет аккаунт Sponichi on Ice.
Согласно опубликованным данным, у спортсмена повреждение связок правой лодыжки. При этом на домашнем для себя этапе он планировал первым в истории приземлиться после исполнения четверного акселя.
Добавим, что четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию пройдёт в Токио 12–13 ноября.
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