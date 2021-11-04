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Японский фигурист Ханю пропустит домашний этап Гран-при из-за травмы

На нём спортсмен планировал первым в истории приземлиться после исполнения четверного акселя.

4 ноября, 08:40

Фото © Koki Nagahama - International Skating Union / International Skating Union via Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю пропустит домашний этап Гран-при в Токио из-за травмы. Об этом в "Твиттере" пишет аккаунт Sponichi on Ice.

Согласно опубликованным данным, у спортсмена повреждение связок правой лодыжки. При этом на домашнем для себя этапе он планировал первым в истории приземлиться после исполнения четверного акселя.

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Добавим, что четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию пройдёт в Токио 12–13 ноября.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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