Россияне разных национальностей прочли "С чего начинается Родина" на родных языках
В ролике, записанном общественниками из регионов РФ, наши соотечественники предстали в этнических костюмах.
Скриншот © Пресс-служба ОНФ
Россияне разных национальностей поздравили соотечественников с Днём народного единства на родных языках. Видео © Пресс-служба ОНФ
Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) поздравили россиян с Днём народного единства, записав обращение с представителями разных национальностей. Те на своих родных языках прочли "С чего начинается Родина". Ролик Лайфу предоставила пресс-служба ОНФ.
В акции приняли участие жители разных регионов, среди них буряты, осетины, калмыки и многие другие. Участники ролика поочерёдно зачитывали строчки из стихотворения, при этом перед камерой они предстали в национальных костюмах.
Ранее Лайф рассказывал, что космонавты на МКС поздравили россиян с Днём народного единства. Антон Шкаплеров и Пётр Дубров напомнили, что во все времена русский народ сплачивался ради победы над общим врагом.
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