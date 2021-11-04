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Россияне разных национальностей прочли "С чего начинается Родина" на родных языках

В ролике, записанном общественниками из регионов РФ, наши соотечественники предстали в этнических костюмах.

4 ноября, 08:39

Скриншот © Пресс-служба ОНФ

Россияне разных национальностей поздравили соотечественников с Днём народного единства на родных языках. Видео © Пресс-служба ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) поздравили россиян с Днём народного единства, записав обращение с представителями разных национальностей. Те на своих родных языках прочли "С чего начинается Родина". Ролик Лайфу предоставила пресс-служба ОНФ.

В акции приняли участие жители разных регионов, среди них буряты, осетины, калмыки и многие другие. Участники ролика поочерёдно зачитывали строчки из стихотворения, при этом перед камерой они предстали в национальных костюмах.

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Ранее Лайф рассказывал, что космонавты на МКС поздравили россиян с Днём народного единства. Антон Шкаплеров и Пётр Дубров напомнили, что во все времена русский народ сплачивался ради победы над общим врагом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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