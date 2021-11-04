Космонавты на МКС поздравили россиян с Днём народного единства. Видео © Twitter / roscosmos

Находящиеся на МКС космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили россиян с Днём народного единства, который отмечается по всей стране 4 ноября. Видеообращение опубликовано в твиттере "Роскосмоса".

Космонавты напомнили историю праздника: в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов и вернуло стране свободу и суверенитет. Шкаплеров отметил, что День народного единства отдаёт дать памяти тем событиям.