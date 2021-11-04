Космонавты на МКС поздравили россиян с Днём народного единства
Антон Шкаплеров и Пётр Дубров напомнили, что во все времена русский народ сплачивался ради победы над общим врагом.
Кадр видео © Twitter / roscosmos
Космонавты на МКС поздравили россиян с Днём народного единства. Видео © Twitter / roscosmos
Находящиеся на МКС космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили россиян с Днём народного единства, который отмечается по всей стране 4 ноября. Видеообращение опубликовано в твиттере "Роскосмоса".
Космонавты напомнили историю праздника: в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов и вернуло стране свободу и суверенитет. Шкаплеров отметил, что День народного единства отдаёт дать памяти тем событиям.
"Давайте помнить, что в трудные времена наш народ всегда сплачивался ради победы над общим врагом ради жизни, ради мира и процветания... Сегодня мы хотим пожелать всем вам никогда не терять, а хранить и беречь это чувство народного единства, братское чувство всех россиян, проживающих на необъятной территории нашей великой родины", — добавил Дубров.
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