В Москве разыграли ещё две квартиры среди вакцинированных от ковида

Очередной розыгрыш однокомнатных квартир среди привитых от ковида москвичей состоялся в среду в прямом эфире телеканала "Москва 24". Всего было разыграно две квартиры.

Участниками программы "Вакцина — твой ключ к здоровью!" стали почти 188 тысяч граждан РФ старше 18 лет с московским полисом ОМС, получившие первый компонент вакцины от коронавируса или прошедшие ревакцинацию в период с 25 по 31 октября.

Победителей лотереи определили с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел. В прямом эфире были объявлены имена и отчества счастливчиков, а также последние четыре цифры номера мобильного телефона либо полиса ОМС.

"Квартира № 1 — Елена Викторовна, последние четыре цифры телефона — 2039. <...> Квартира № 2 — Илья Михайлович, последние четыре цифры — 0206", — объявил результаты розыгрыша актёр театра и кино Михаил Владимиров.