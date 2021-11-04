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В Москве разыграли ещё две квартиры среди вакцинированных от ковида

Победителей лотереи определили с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел.

3 ноября, 21:48

Фото © Pixabay

Очередной розыгрыш однокомнатных квартир среди привитых от ковида москвичей состоялся в среду в прямом эфире телеканала "Москва 24". Всего было разыграно две квартиры.

Участниками программы "Вакцина — твой ключ к здоровью!" стали почти 188 тысяч граждан РФ старше 18 лет с московским полисом ОМС, получившие первый компонент вакцины от коронавируса или прошедшие ревакцинацию в период с 25 по 31 октября.

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Победителей лотереи определили с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел. В прямом эфире были объявлены имена и отчества счастливчиков, а также последние четыре цифры номера мобильного телефона либо полиса ОМС.

"Квартира № 1 — Елена Викторовна, последние четыре цифры телефона — 2039. <...> Квартира № 2 — Илья Михайлович, последние четыре цифры — 0206", — объявил результаты розыгрыша актёр театра и кино Михаил Владимиров.

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Десять квартир разыграют среди москвичей, сделавших прививку с 18 октября

Напомним, результаты прошлого розыгрыша стали известны 27 октября. Тогда тоже были разыграны две квартиры.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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